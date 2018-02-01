بعد انتشار صورته العارية.. فيفا تصدم نيمار ﻿

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » شكوى البرازيلي نيمار دا سيلفا المهاجم الجديد لباريس سان جيرمان التي تقدم بها ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني.

شوف سبور

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » شكوى البرازيلي نيمار دا سيلفا المهاجم الجديد لباريس سان جيرمان التي تقدم بها ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكان نيمار دا سيلفا قد طالب نادي البلوغرانا بالحصول على مبلغ مالي قدر بـ 40 مليون يورو قيمة مكافأة تجديد عقده مع البلوغرانا، بينما ترى إدارة برشلونة أن اللاعب ليس من حقه المطالبة بهذه المكافأة حيث إنه لم يلتزم بالعقد لنهايته.

ومن جهة أخرى، خلق مهاجم السيليساو جدلا واسعا بسبب صورته العارية التي نشرها أمس الإثنين عبر حساباته الرسمية على المواقع التواصلية.