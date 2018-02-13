متولي يتضامن مع بنحليب ويوجه رسالة قوية للمدرب غاريدو ﻿

تضامن محسين متولي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مع المهاجم محمود بنحليب بعد إبعاده عن المجموعة وإحالته على المجلس التأديبي بأمر من خوان كارلوس غاريدو مدرب القلعة الخضراء.

شوف سبور

تضامن محسين متولي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مع المهاجم محمود بنحليب بعد إبعاده عن المجموعة وإحالته على المجلس التأديبي بأمر من خوان كارلوس غاريدو مدرب القلعة الخضراء.

وطالب متولي عبر حسابه الرسمي " فيسبوك" مكونات الفريق الأخضر ، بالتضامن مع اللاعب الذي يعاني من ظروف مادية خانقة بحيث لم يتوصل بمنح التوقيع لمدة ثلاثة سنوات بذلك بالوقوف بجانبه، مؤكدا أنه في حاجة ماسة للتأطير والمساندة.

وقال متولي : " على غاريدو أن يكون أبا للاعبين "، في إشارة منه إلى تقديم الدعم والمساندة للاعب بنحليب.