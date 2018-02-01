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برقية من الملك محمد السادس إلى بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 12:43 برقية من الملك محمد السادس إلى بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية | بوليتيك
برقية من الملك محمد السادس إلى بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، إثر الحادث المفجع لتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة خطوط ''ساراتوف'' الجوية بإقليم رامينسكي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، إثر الحادث المفجع لتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية بإقليم رامينسكي.

وقال الملك، في هذه البرقية، "أعرب لفخامتكم، باسمي وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيا منكم أن تنوبوا عنا في تبليغ الأسر المكلومة والشعب الروسي الصديق مشاعر تضامننا ومواساتنا".

ومما جاء في هذه البرقية، "وإذ أجدد لكم التعبير عن تعاطفي معكم في هذا الظرف الأليم، راجيا لكم ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وصديقي الكبير، بقبول أسمى عبارات تقديري".

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