نجم الرجاء يغيب عن مباراة أولمبيك خريبكة ﻿

من المرتقب أن يغيب مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم محمود بنحليب عن المباراة التي ستجمع الأخير بضيفه أولمبيك خريبكة يوم غد الأربعاء برسم الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية.

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من المرتقب أن يغيب مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم محمود بنحليب عن المباراة التي ستجمع الأخير بضيفه أولمبيك خريبكة يوم غد الأربعاء برسم الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وجاء غياب بنحليب بعد أن قرر خوان كارلوس غاريدو استبعاد بنحليب من تداريب الفريق يومي الإثنين والثلاثاء.

وكان غاريدو قد منع بنحليب من خوض التداريب بسبب تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي '' إنستغرام'' هاجم فيها المدرب الرجاوي بعد إسقاطه من لائحة مباراة الديربي البيضاوي.

تجدر الإشارة، إلى أن مباراة الرجاء وخريبكة ستجرى يوم غد الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس على الساعة الثالثة عصرا.