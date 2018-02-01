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حبيركو تعوض فاطمة خير وتقدم برنامج للا العروسة

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 11:53 حبيركو تعوض فاطمة خير وتقدم برنامج للا العروسة | ثقافة و فنون
حبيركو تعوض فاطمة خير وتقدم برنامج للا العروسة
يتجه معدو برنامج ''للا العروسة''، إلى التعاقد مع الفنانة صفاء حبيركو، لتنشيط فقرات البرنامج الذي ينتظر أن تبثه القناة الأولى بعد إنهاء التعاقد مع فاطمة خير المنشطة السابقة للبرنامج.

"شوف تيفي"

يتجه معدو برنامج "للا العروسة"، إلى التعاقد مع الفنانة صفاء حبيركو، لتنشيط فقرات البرنامج الذي ينتظر أن تبثه القناة الأولى بعد إنهاء التعاقد مع فاطمة خير المنشطة السابقة للبرنامج. 

وحسب يومية "الصباح"، فإن صفاء حبيركو تعد من أقوى المرشحات لتنشيط البرنامج ، وأن هناك اتفاقا مبدئيا بين الطرفين وذلك في إطار التغييرات التي سترافق تجديد فقرات للا العروسة والانتهاء من التدقيق في السير الذاتية لمجموعة من المنشطين، إذ وقع الاختيار بداية على ثلاثة منشطين قبل أن يتم الحسم بشكل كبير في اختيار حبيركو.

وأوضحت اليومية بأن السيرة الذاتية لبطلة سلسلة "وعدي"، شجعت على التعاقد معها فهي من مواليد 1990 بالقنيطرة، ومارست التمثيل، إضافة إلى تتوجيها بلقب ملكة جمال المغرب وحب الملوك.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حبيركو البرنامج للا العروسة

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