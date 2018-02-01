الفيسبوك مشا فيها..2 مليون من الشباب انسحبوا من الموقع ﻿

قرر مراهقون وشباب مغادرة موقع فيسبوك والاتجاه إلى إنستغرام وسناب شات لأسباب تتعلق بالقيود التي يفرضها الموقع على مستخدميه.

"شوف تيفي"

قرر مراهقون وشباب مغادرة موقع فيسبوك والاتجاه إلى إنستغرام وسناب شات لأسباب تتعلق بالقيود التي يفرضها الموقع على مستخدميه.

وحسب موقع "eMarketer" فإن دراسة إحصائية عن انتقال المراهقين من استخدام شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى إنستغرام وسناب شات، تشير إلى انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك، عام 2018، لمن هم تحت سن 11 عاما، بنسبة 9.3%، كما أن عدد مستخدميه الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما،انخفض بمعدل 5.6%، أما من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فسيتراجع استخدامهم لموقع التواصل بنسبة 5.8%.

ومن جهتها كشفت مصادر إعلامية أخرى، أن فيسبوك، سيفقد ما يقارب مليونين من مستخدميه الأمريكيين دون سن 24 عاما، حيث سينتقل 1.6 مليون منهم إلى إنستغرام، والباقي إلى سناب شات، مشيرة إلى أن الخبراء، يرجعون سبب هجرة الشباب من فيسبوك إلى عوامل كثيرة تبدأ بالقيود التي يفرضها على مستخدميه لمن هم تحت سن 13 عاما.