ولاية أمن الدارالبيضاء ترصد مجموعة من العمليات لمكافحة ترويج المخدرات ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء من إنفاذ مجموعة من العمليات الأمنية المنصبة في إطار مكافحة انتشار ظاهرة ترويج المخدرات إذ سجلت هذه المصالح الأمنية يومي 10و 11 من فبراير الجاري النتائج التالية:

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تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء من إنفاذ مجموعة من العمليات الأمنية المنصبة في إطار مكافحة انتشار ظاهرة ترويج المخدرات إذ سجلت هذه المصالح الأمنية يومي 10و 11 من فبراير الجاري النتائج التالية:

عملت منطقة أمن مولاي رشيد على رصد شخص يبلغ من العمر 35 سنة وذلك على مستوى تقاطع شارعي 10مارس وعبد القادر الصحراوي المعني الذي كان يحمل حقيبة ظهر وهو بصدد التوغل في اتجاه الأحياء السكنية للمنطقة الأمنية تم إيقافه من قبل دورية للدراجيين المدنيين ليحجز لديه 62 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها النهائي 05 كيلوغرام و689 غرام، وهاتف نقال يستعمله في التواصل مع طالبي السلعة المحظورة، حيث سيتم تقديمه للعدالة بعد انتهاء الأبحاث المجراة معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة ولازال البحث جاريا حول باقي الفاعلين المرتبطين بالشحنة المحجوزة من المخدرات.

وفي نفس السياق، عملت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان على رصد مشتبه به من أجل ترويج الأقراص المهلوسة حيث عملت المصالح المذكورة على التثبت من النشاط الإجرامي الذي كان يجريه المشتبه به في إطار من الإحتراز والسرية ليتم ضبط الفاعل البالغ من العمر 30 سنة في حالة تلبس، وأفضى البحث المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى حجز ما مجموعه 470 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل، و 50 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، وهاتف نقال، هذا وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية وتقديمه إلى العدالة فيما لازال البحث جاريا حول مزوده الرئيسي.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك من الحد من النشاط الإجرامي لمشتبه فيه بالغ من العمر 21 سنة من ذوي السوابق العدلية، وذلك على مستوى شارع الجولان بحي السالمية 02، وذلك على خلفية نشاطه في ترويجه للأقراص المهلوسة كذلك، بحيث تم ضبط المعني الذي كان في حالة عود لمزاولة نشاطه الإجرامي الذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية على خلفيته، وقد ضبطت لدى الجاني كمية من الأقراص المهلوسة حددت في 255 قرصا من نوع ريفوتريل، وهاتف محمول يعتمده في التواصل مع الزبناء، وقد تم تقديم المعني أمام النيابة العامة المختصة التي جرى البحث تحت إشرافها، فيما البحث لازال جاريا حول مزوده الرئيسي الذي لازال في حالة فرار.

كما تمكنت بدورها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي من وضع حد لنشاط ظنين ضالع في ترويج الأقراص المهلوسة بحي سيدي مومن، بالغ من العمر 21 سنة، حجزت لديه الضابطة القضائية ما مجموعه، 270 قرصا من نوع ريفوتريل، وقد أحيل المعني الذي تبين أنه عديم السوابق على النيابة العامة المشرفة على البحث.