هذا مصير شخصين ببنسليمان تحصلوا على مبالغ مالية كبيرة من عائلات مقابل الوساطة لتوظيف أبنائهم في سلك الشرطة ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين، بينهما سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عدة قضايا تتعلق بالنصب

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين، بينهما سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية للشرطة بالحي المحمدي بنفس المدينة لتوقيف المعنيين بالأمر، بعدما تمت محاصرتهما من طرف مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم كانوا ضحايا تصريحات تدليسية من طرف المشتبه بهما، تتمثل في تقديم وعود بالوساطة في توظيفهم أو توظيف أفراد من عائلاتهم في صفوف القوات العمومية، بما فيها أسلاك الشرطة، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه بهما أسفرت عن حجز نسخ من مجموعة من الوثائق التعريفية والشواهد المدرسية الخاصة بالضحايا المفترضين البالغ عددهم، إلى حدود الآن، 16 ضحية.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الاحتيالية.