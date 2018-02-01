لاعب الرجاء يحتل الرتبة الأولى في ترتيب الهدافين رفقة النغمي ﻿

احتل محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صدارة هدافي البطولة الاحترافية بعد تسجيله لهدف التعادل على فريق الوداد ، خلال مباراة الديربي التي جمعت الغريمين، يوم السبت الماضي، بالمركب

" شوف سبور"

احتل محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صدارة هدافي البطولة الاحترافية بعد تسجيله لهدف التعادل على فريق الوداد ، خلال مباراة الديربي التي جمعت الغريمين، يوم السبت الماضي، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدارلبيضاء، برسم مؤجل الجولة 10، والتي حسمها الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع ياجور سجله التهديفي لهذا الموسم إلى 8 أهداف رفقة المهدي النغمي مهاجم اتحاد طنجة، وبفارق هدف واحد عن جلال الداودي مدافع حسنية أكادير.

تجدر الإشارة إلى أن هدف الفوز في الديربي البيضاوي جاء عن طريق المدافع بدر بانون من ضربة رأسية.