مؤلم وبالصور.. مصرع مغربية بطريقة بشعة بالإمارات ﻿

لقيت مغربية مصرعها رفقة طفليها، أمس الإثنين، عقب اندلاع حريق مهول بعمارة سكنية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

"شوف تيفي"

لقيت مغربية مصرعها رفقة طفليها، أمس الإثنين، عقب اندلاع حريق مهول بعمارة سكنية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب موقع "الشارقة 24" الإماراتي فقد أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، سيطرة عناصر الدفاع المدني في إمارة الشارقة ودوريات الإنجاد بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على حريق اندلع في إحدى البنايات السكنية بمنطقة البطينة في الإمارة بعد سرعة استجابة لم تتجاوز الدقيقتين.

وأوضح الموقع الإمارتي أن الحريق خلف وفاة خمسة أشخاص بينهم سيدة مغربية مع طفليها أعمارهما أربع وست سنوات وسيدة باكستانية ورجل هندي، وإصابة ستة أشخاص نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت بالشارقة حيث يتماثلون للشفاء من أعراض حالات الاختناق التي صاحبت وقوع الحريق.

وأكد المصدر ذاته أن 10 أفراد من بينهم تسعة من العاملين بدوريات الإنجاد وأحد العاملين بالدفاع المدني، تعرضوا لإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة خلال قيامهم بعمليات الإنقاذ حفاظاً على أرواح سكان المبنى السكني، حيث تلقوا العلاج من وحدات الإسعاف الوطني التي تواجدت في موقع الحادث.