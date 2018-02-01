 انفـــراد..تطورات خطيرة في قضية فيديو الفضيحة..وهاشنو قال مول الكانيطة منين مشا عند البوليس+رواية مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد لله يفعل كل شيء يسجل و يتلاعب بدفاعات ويقدم أسيست | بووز

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد لله يفعل كل شيء يسجل و يتلاعب بدفاعات ويقدم أسيست

سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت | نت 2.0

سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع الهلال السعودي | بووز

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! | حوادث و حقوق

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!

بالفيديو..بغات تنتاحر فعمارة قدام البرلمان بالرباط | بووز

بالفيديو..بغات تنتاحر فعمارة قدام البرلمان بالرباط

عـــاجل:هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بإقليم تارودانت | مجتمع

عـــاجل:هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بإقليم تارودانت

فيديو .. تصريح عبد الرزاق حمد الله عقب نهاية المباراة أمام استقلال الايراني | بووز

فيديو .. تصريح عبد الرزاق حمد الله عقب نهاية المباراة أمام استقلال الايراني

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش

بالفيديو..شاهد لحظة رؤية والد عهد التميمي لإبنته في المحكمة الإسرائيلية‎ | بووز

بالفيديو..شاهد لحظة رؤية والد عهد التميمي لإبنته في المحكمة الإسرائيلية‎

ماذا يريد عمو بن كيران؟

انفـــراد..تطورات خطيرة في قضية فيديو الفضيحة..وهاشنو قال مول الكانيطة منين مشا عند البوليس+رواية مثيرة

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 10:47 انفـــراد..تطورات خطيرة في قضية فيديو الفضيحة..وهاشنو قال مول الكانيطة منين مشا عند البوليس+رواية مثيرة | حوادث و حقوق
انفـــراد..تطورات خطيرة في قضية فيديو الفضيحة..وهاشنو قال مول الكانيطة منين مشا عند البوليس+رواية مثيرة
في تطورات مثيرة حول فيديو الكانيطة الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب (م،س) الذي تم اعتقاله يوم الأحد، رفع شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة مؤكدا أنه كان ضحية اعتداء

 شــوف تيفي:

 في تطورات مثيرة حول فيديو الكانيطة الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب (م،س) الذي تم اعتقاله يوم الأحد، رفع شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة مؤكدا أنه كان ضحية اعتداء خطير.

 و كشف الشاب المعتقل حاليا تحت الحراسة النظرية بمنطقة المهدية، بعد تسريب الفيديو أنه لم كن ضحية اعتداء و قدم رواية مغلوطة أمام رجال الأمن بعدما وضع شكايته.

 و كما سبق و نشرته ''شوف تيفي'' سابقا ،جرى يوم الأحد اعتقال صاحب الكانيطة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثــها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب كانيط فانتا الشرطة التبليغ أطقم الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! | حوادث و حقوق

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش

عاجل..العثور على طبيب أسنان ميت داخل عيادته بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على طبيب أسنان ميت داخل عيادته بمراكش

عاجل..هذا هو جديد الفتاة اللي بغات تنتاحر بالقرب من البرلمان بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الفتاة اللي بغات تنتاحر بالقرب من البرلمان بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تطورات خطيرة في قضية فيديو الكانيطة‎ | حصاد اليوم
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..تطورات خطيرة في قضية فيديو الكانيطة‎

حصــري و بالفيديو..الإطار الوطني جمال السلامي يتكلم عن الحب في عيد الحب | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..الإطار الوطني جمال السلامي يتكلم عن الحب في عيد الحب

بالفيديو..لموت ديال الضحك ..شوفو كيفاش عبروا المغاربة على الحب/تخربيق/ماديات/حنان/حشومة وعيب | Be Happy

بالفيديو..لموت ديال الضحك ..شوفو كيفاش عبروا المغاربة على الحب/تخربيق/ماديات/حنان/حشومة وعيب

ها علاش كيحتافل العالم بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل سنة | واش فراسك

ها علاش كيحتافل العالم بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل سنة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد لله يفعل كل شيء يسجل و يتلاعب بدفاعات ويقدم أسيست | بووز
منذ 22 دقيقة

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد لله يفعل كل شيء يسجل و يتلاعب بدفاعات ويقدم أسيست

سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت | نت 2.0

سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع الهلال السعودي | بووز

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! | حوادث و حقوق

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.