انفـــراد..تطورات خطيرة في قضية فيديو الفضيحة..وهاشنو قال مول الكانيطة منين مشا عند البوليس+رواية مثيرة ﻿

في تطورات مثيرة حول فيديو الكانيطة الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب (م،س) الذي تم اعتقاله يوم الأحد، رفع شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة مؤكدا أنه كان ضحية اعتداء

شــوف تيفي:

في تطورات مثيرة حول فيديو الكانيطة الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب (م،س) الذي تم اعتقاله يوم الأحد، رفع شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة مؤكدا أنه كان ضحية اعتداء خطير.

و كشف الشاب المعتقل حاليا تحت الحراسة النظرية بمنطقة المهدية، بعد تسريب الفيديو أنه لم كن ضحية اعتداء و قدم رواية مغلوطة أمام رجال الأمن بعدما وضع شكايته.

و كما سبق و نشرته ''شوف تيفي'' سابقا ،جرى يوم الأحد اعتقال صاحب الكانيطة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثــها.