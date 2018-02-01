فيديو جد مؤلم للفتاة اللي قتلها طليقها بمدينة فاس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، بمقطع فيديو صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، تم تصويره داخل مستودع الأموات بفاس، يظهر جثة ''سكينة'' التي قتلت على يد طليقها نهاية الأسبوع المنصرم.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، بمقطع فيديو صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، تم تصويره داخل مستودع الأموات بفاس، يظهر جثة "سكينة" التي قتلت على يد طليقها نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأبحاث ما تزال جارية لإيقاف المعني بالأمر والذي فر إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد ارتكابه لجريمته البشعة التي هزت العاصمة العلمية فاس.

وأكد المصدر ذاته أن المعطيات الخاصة بالجريمة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين المعني بالأمر والضحية.

ونظرا لبشاعة الفيديو فإن "شوف تيفي" تتحفظ عن نشره.