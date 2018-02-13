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الأسد زهير فضال ينتفض في وجه الحكام وهذا ماقاله

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 10:10 الأسد زهير فضال ينتفض في وجه الحكام وهذا ماقاله | سبور
الأسد زهير فضال ينتفض في وجه الحكام وهذا ماقاله
نشر زهير فضال لاعب وسط ميدان بيتيس الإسباني عبر حسابه الشخصي على توتير تغريدة حث من خلالها على ضرورة عقد حكام المباريات لمؤتمرات صحفية عقب نهاية كل مباراة.

شوف سبور

نشر زهير فضال لاعب وسط ميدان بيتيس الإسباني عبر حسابه الشخصي على توتير تغريدة حث من خلالها على ضرورة عقد حكام المباريات لمؤتمرات صحفية عقب نهاية كل مباراة.

وجاءت في تغريدة فضال « سيكون من الجيد، أن يعقد الحكام، مؤتمرات صحفية، لشرح قراراتهم عقب كل مباراة ».

 تغريدة فضال جاءت بعد الجدل التحكيمي الذي أثير في مباراة فالنسيا وليفانتي نهاية الأسبوع المنصرم بالليغا الإسبانية، حيث قرر إلغاء هدف لصالح ليفانتي، كان سيعني تقدمه بهدفين لواحد، في اللقاء الذي خسره ب1-3 واعترض فيه أيضا على احتساب الهدف الثاني لفالنسيا بداعي التسلل.

‫شوف تيفي

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زهير فضال شوف تيفي ريال بيتيس حكم قرارات

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