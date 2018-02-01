عاجل..هذا ما تقرر بخصوص محاكمة الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي ﻿

قرر القاضي العسكري الإسرائيلي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، محاكمة الطفلة عهد التميمي في جلسة مغلقة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة وطن للأنباء.

"شوف تيفي"

قرر القاضي العسكري الإسرائيلي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، محاكمة الطفلة عهد التميمي في جلسة مغلقة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة وطن للأنباء.

ومن جهتها، أوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية، بأن جلسة محاكمة الأسيرة الطفلة عهد التميمي، ستجرى يومه الثلاثاء، في محكمة "عوفر " العسكرية الإسرائيلية بـ 12 اتهاماً من بينها "الاعتداء والتحريض وإعاقة عمل آخرين، والمشاركة في أعمال عنف وإشراك آخرين فيها".

وأكدت الوكالة الفلسطينية بأن محاكمة عهد التي من المرجح أن تستغرق أشهرا، أثارت اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.