خطير وبالفيديو.. إسماعيل الحداد يكشف عن ''لوبي'' داخل الوداد ﻿

نشرت صفحة ''سكاي البطولة'' المتخصصة في أخبار الكرة المغربية، عبر صفحتها الرسمية ''فيسبوك'' تسريب مكالمة خطيرة تكشف عن لوبي نقابي ضد إبراهيم النقاش داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم.

شوف سبور

نشرت صفحة ''سكاي البطولة'' المتخصصة في أخبار الكرة المغربية، عبر صفحتها الرسمية ''فيسبوك'' تسريب مكالمة خطيرة تكشف عن لوبي نقابي ضد إبراهيم النقاش داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم.

وحسب ذات الصفحة، فإن المكالمة تعود للاعب إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد يكشف من خلالها عن تورط صلاح الدين السعيدي في ارتباطه بلوبي نقابي ضد إبراهيم النقاش داخل رقعة الميدان مما أثر سلبا على مردود باقي اللاعبين خلال الاستقالات الرياضية.

ويعيش فريق الوداد البيضاوي أزمة نتائج حادة مباشرة بعد عودة اللاعبين من منافسات كأس العالم للأندية والتي احتل فيها الرتبة السادسة لتشتد الأزمة في أوساط القلعة الحمراء بعد الهزيمة السابعة على التوالي أمام الرجاء في الديربي البيضاوي.