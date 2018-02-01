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مثير..قبل المونديال: المخابرات الروسية تراقب الجمهور المغربي

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 09:21 مثير..قبل المونديال: المخابرات الروسية تراقب الجمهور المغربي | سبور
مثير..قبل المونديال: المخابرات الروسية تراقب الجمهور المغربي
شرع جهاز الاستخبارات التابع للأمن الفدرالي الروسي، في جمع معلومات عن مشجعي عدد من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، ومن بينهم حاملو الجنسية المغربية من أجل التأكد من عدم تسلل عناصر

"شوف تيفي"

شرع جهاز الاستخبارات التابع للأمن الفدرالي الروسي، في جمع معلومات عن مشجعي عدد من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، ومن بينهم حاملو الجنسية المغربية من أجل التأكد من عدم تسلل عناصر إرهابية بينهم.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن هذه العملية تستهدف 5000 مشجع مغربي معظمهم يقيمون بدول أوروبية قاموا باقتناء تذاكر المباريات الثلاث، التي سيخوضها "أسود الأطلس" ضد كل من إيران وإسبانيا والبرتغال، حيث قام الجهاز الاستخباراتي الروسي بتجميع البيانات التي زودها بها الاتحاد الدولي بخصوصهم، قبل أن يعمد إلى مراسلة البلدان التي يقيمون فيها، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، من أجل طلب معلومات أكثر دقة حول أنشطتهم وارتباطاتهم وكذا ميولاتهم الدينية، وما إذا سبق أن خضع أحدهم للمراقبة أو تم توقيفه أو محاكمته، بسبب شبهة التورط في نشاطات إرهابية، أو الانتماء إلى جماعات متشددة.

وأضافت مصادر اليومية أن الاستخبارات الروسية، قامت أيضا بمراسلة نظيراتها في الدول المشاركة في نهائيات المونديال، ومن بينها المغرب من أجل طلب إمدادها بمعلومات عن المشجعين،الذين يعتزمون حضور النهائيات بغية التحقق من هوياتهم، قبل السماح لهم بدخول الأراضي الروسية، ومنحهم بطاقة "هوية المشجع"، التي ستتضمن معلوماتهم الشخصية وصورهم، وستمنحهم العديد من الامتيازات، ومنها استعمال وسائل النقل العمومي بشكل مجاني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشجعين المغاربة المونديال روسيا المخابرات

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