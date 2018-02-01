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مثير وهام للعشاق..تجنبوا الزواج يوم عيد الحب

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 09:11 مثير وهام للعشاق..تجنبوا الزواج يوم عيد الحب | منوعات
مثير وهام للعشاق..تجنبوا الزواج يوم عيد الحب
كشف باحثون أن إقدام العشاق على الزواج في يوم ''عيد الحب''، 14 فبراير، أمر غير محبب لاحتمال انتهائه بالطلاق.

"شوف تيفي"

 كشف باحثون أن إقدام العشاق على الزواج في يوم "عيد الحب"، 14 فبراير، أمر غير محبب لاحتمال انتهائه بالطلاق.

 وحسب موقع "روسيا اليوم" فقد وجدت الدراسة التي قادتها جامعة ملبورن، أن الأشخاص الذين يتزوجون، في 14 فبراير، هم أكثر عرضة للانفصال بنسبة 37%، وأقل احتمالا بنسبة 45% للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة، مقارنة بحالات الزواج في أيام أخرى.

 وأكد المصدر ذاته أن الدراسة التي شملت أكثر من 1.1 مليون حفل زفاف هولندي، تبين أن 6% من حالات الزواج في عيد الحب، قد فشلت في غضون 3 سنوات، مقارنة بالمتوسط البالغ 4%، وقال الباحثون، إن العشاق الذين تزوجوا في عيد الحب، كانوا أكثر احتمالا للعيش معا مدة أقل من عام.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الحب الزواج الطلاق العشاق

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