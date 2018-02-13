مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والكارة الملقبة بطريق الموت نظرا لحالتها الكارتية، شهدت مساء يومه الإثنين، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها سائق دراجة نارية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والكارة الملقبة بطريق الموت نظرا لحالتها الكارتية، شهدت مساء يومه الإثنين، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها سائق دراجة نارية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الحادث وقع بالضبط بمنطقة قريبة من ضريح سيدي عبد العزيز، والتي تغرق في الظلام الدامس، مشيرا إلى أن سيارة أجرة كبيرة دهست سائق الدراجة النارية وأردته قتيلا على الفور.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.