خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء ﻿

قادت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي أبحاثا وتحريات مكثفة، وذلك حيال لغز جريمة متعلقة بسرقة سيارة بالعنف، وهي الواقعة التي كان قد شهدها حي سيدي مومن بالدار البيضاء يوم الجمعة 9

''شوف تيفي''

قادت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي أبحاثا وتحريات مكثفة، وذلك حيال لغز جريمة متعلقة بسرقة سيارة بالعنف، وهي الواقعة التي كان قد شهدها حي سيدي مومن بالدار البيضاء يوم الجمعة 9 فبراير الجاري، حيث افتعل ثلاثة جناة خلافا مع سائق السيارة لإرغامه على التوقف، ليتأتى لهم ذلك فجردوا مرافقه من مبلغ مالي كبير، فيما لاذوا بالفرار على متن سيارة الضحية.

ووفق ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد قادت الأبحاث القضائية المجراة تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى تمكن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المعنية يوم 12 فبراير 2018، من الاستدلال على شخصين يبلغان من العمر على التوالي 24 و 25 سنة؛ وبالتالي إيقافهما على خلفية قضية سرقة سيارة بالعنف.

وأكد المصدر ذاته إيقاف المعنيين بالأمر بناء على مجموعة من الأبحاث و التحريات، مع الاستعانة بخبرات علمية و تقنية، أسفرت عن تحديد هوية الموقوفين، ومن تحديد مكان إخفاء السيارة المسروقة، و بالتالي تنفيذ الإيقاف بحي سيدي مومن، وحجز العربة المسروقة والتي هي من نوع (كَولف 4)، بحي مولاي رشيد.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول خلفيات وملابسات القضية، إلى حين تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة التي تشرف على البحث، فيما المتورط الثالث لايزال البحث جاريا في حقه.