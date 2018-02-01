صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا ﻿

ألقت عناصر الشرطة القضائية بسلا، يوم الجمعة الماضي القبض على أفراد عصابة روعت سكان أحياء مختلفة في الأيام القليلة الماضية، إذ اعتقلت ثلاثة أشخاص ضمنهم ابنة شرطي، تتكلف بمهمة استدراج الضحايا.

''شوف تيفي''

ألقت عناصر الشرطة القضائية بسلا، يوم الجمعة الماضي القبض على أفراد عصابة روعت سكان أحياء مختلفة في الأيام القليلة الماضية، إذ اعتقلت ثلاثة أشخاص ضمنهم ابنة شرطي، تتكلف بمهمة استدراج الضحايا.

وحسب ما أوردته يومية ''المساء'' في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، خلصت تحقيقات الأمن إلى أن العصابة كانت تستعين بالفتاة لاستدراج الضحايا، حيث ربطت الاتصال بالضحية وهو مهاجر يقيم بالديار الأوروبية، واتفقا على اللقاء بحي تابريكت، قادما إليه من حي الانبعاث بالمدينة ذاتها، ليباغثهما اثنان من أفراد العصابة، أشهرا في وجههما سلاحا أبيض ووضع أحدهما سكينا على رقبة الضحية، قبل أن يستوليا على السيارة ويلوذا بالفرار إلى منطقة سيدي عبد الله.

وعاشت سلا، تضيف اليومية على وقع تنامي حوادث سرقة سيارات من مختلف الأنواع، تعرض لها سكان المدينة بعدد من الأحياء وبلغت الحصيلة سرقة 11 سيارة.