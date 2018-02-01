خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو ''الكانيطة'' من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة ﻿

بعد توقيف الشاب ''م، س'' صاحب فيديو الكانيطة ،علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين من مصادر مطلعة، أن من كان وراء تسريب العملية التي أجريت للشاب من خلال توثيقها عبر فيديو بكاميرا هاتف نقال، طبيب بسلا.

شـــوف تيفي:

بعد توقيف الشاب ''م، س'' صاحب فيديو الكانيطة ،علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين من مصادر مطلعة، أن من كان وراء تسريب العملية التي أجريت للشاب من خلال توثيقها عبر فيديو بكاميرا هاتف نقال، طبيب بسلا.

و كشفت مصادرنا،أن الطبيب الذي أشرف على استخراج قنينة غازية من مؤخرة الشاب محمد بمستشفى الادريسي بالقنيطرة،أرسل الفيديو لزميله بمستشفى بسلا عبر تطبيق الواتساب وجرى تسريبه بعد ذلك.

و كشفت مصادرنا، أن الطاقم الطبي و الممرضين الذين حضروا ووثقوا العملية بهاتف نقال يتابعون إداريا و قضائيا بتهمة إفشاء السر المهني.