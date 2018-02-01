 خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو ''الكانيطة'' من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن | بووز

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح

فضيحة..جمع تمويلات غير مشروعة بوزارة الصحة والقضية فيها برلماني من البيجيدي | بوليتيك

فضيحة..جمع تمويلات غير مشروعة بوزارة الصحة والقضية فيها برلماني من البيجيدي

خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء | مجتمع

خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء

صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا | مجتمع

صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا

خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو الكانيطة من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة | مجتمع

خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو ''الكانيطة'' من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة

عـــاجل..هاشنو وقع للطاقم الطبي و المُمرضين اللي صورو فيديو الكانيطة في قلب مستشفى الادريسي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عـــاجل..هاشنو وقع للطاقم الطبي و المُمرضين اللي صورو فيديو ''الكانيطة'' في قلب مستشفى الادريسي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو ''الكانيطة'' من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 00:26 خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو الكانيطة من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة | مجتمع
خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو ''الكانيطة'' من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة
بعد توقيف الشاب ''م، س'' صاحب فيديو الكانيطة ،علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين من مصادر مطلعة، أن من كان وراء تسريب العملية التي أجريت للشاب من خلال توثيقها عبر فيديو بكاميرا هاتف نقال، طبيب بسلا.

شـــوف تيفي:

بعد توقيف الشاب ''م، س'' صاحب فيديو الكانيطة ،علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين من مصادر مطلعة، أن من كان وراء تسريب العملية التي أجريت للشاب من خلال توثيقها عبر فيديو بكاميرا هاتف نقال، طبيب بسلا.

و كشفت مصادرنا،أن الطبيب الذي أشرف على استخراج قنينة غازية من مؤخرة الشاب محمد بمستشفى الادريسي بالقنيطرة،أرسل الفيديو لزميله بمستشفى بسلا عبر تطبيق الواتساب وجرى تسريبه بعد ذلك.

و كشفت مصادرنا، أن الطاقم الطبي و الممرضين الذين حضروا ووثقوا العملية بهاتف نقال يتابعون إداريا و قضائيا بتهمة إفشاء السر المهني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب كانيط فانتا الشرطة التبليغ أطقم الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح

خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء | مجتمع

خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء

صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا | مجتمع

صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا

سار لعمال شركة مفاحم المغرب بجرادة..هذا ما تقرر بخصوص عقارات الشركة | مجتمع

سار لعمال شركة ''مفاحم المغرب'' بجرادة..هذا ما تقرر بخصوص عقارات الشركة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجميلة ابتسام تسكت تفاجئ عائلة مغربية في عقيقة ابنهم | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

الجميلة ابتسام تسكت تفاجئ عائلة مغربية في عقيقة ابنهم

شاهد الكوبل الذي اختير كاجمل كوبل لسنة 2018.. و الذي اعطى درس ان الحب لايعرف المظاهر | قنوات أخرى

شاهد الكوبل الذي اختير كاجمل كوبل لسنة 2018.. و الذي اعطى درس ان الحب لايعرف المظاهر

أحوال الطقس : 13 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 13 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور | حوادث و حقوق
منذ 3 ساعات

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن | بووز

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.