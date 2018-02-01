عـــاجل..هاشنو وقع للطاقم الطبي و المُمرضين اللي صورو فيديو ''الكانيطة'' في قلب مستشفى الادريسي بالقنيطرة ﻿

في تطورات جديدة حول تسريب فيديو صــادم و فاضح لعملية استخراج قنينة غازية ''فاتنا كانيط'' من دبر شاب بمستشفى الادريسي بالقنيطرة،علمت ''شوف تيفي'' أن الطاقم الطبي و الممرضين الذين حضروا ووثقوا العملية

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول تسريب فيديو صــادم و فاضح لعملية استخراج قنينة غازية ''فاتنا كانيط'' من دبر شاب بمستشفى الادريسي بالقنيطرة،علمت ''شوف تيفي'' أن الطاقم الطبي و الممرضين الذين حضروا ووثقوا العملية بهاتف نقال يتابعون إداريا و قضائيا.

وحسب ما توصلت له ''شوف تيفي''، يتابع الطاقم الطبي و الممرضين ،إداريا و قضائيا بتهمة إفشاء السر المهني،بعدما تم توثيق العملية و تسريبها عبر الواتساب.

و كما سبق و نشرته ''شوف تيفي'' سابق،جرى يوم أمس الأحد اعتقال صاحب الكانيطة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثــها.