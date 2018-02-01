انفـــراد:هاشكون مول ''الكانيطة'' اللي شدوه البوليس فقنيطـــرة بعد تسريب فيديو فاضح من غرفة العمليات بمستشفى الادريسي ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن الشاب صاحب فضيحة الكانيطة الذي تم اعتقاله يوم أمس الأحد بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم بحدوثها، ينحدر من منطقة سيدي الطيبي و هو من مواليد 1989.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن الشاب صاحب فضيحة الكانيطة الذي تم اعتقاله يوم أمس الأحد بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم بحدوثها، ينحدر من منطقة سيدي الطيبي و هو من مواليد 1989.

و يدعى الشاب الذي كشف في رواية ثانية للمصالح الأمنية بالمهدية أنه لم يتعرض لعملية اغتصاب و هو من كان وراء إدخال قنينة غازية ''كانيط فانتا'' في دبره ( يدعى) '' محمد.س'' .

و أفادت مصادرنا،أن الشاب و بعد تسريب الفيديو و أصبحت الواقعة قضية لدى الرأي العام،اعترف بأنه لم يتعرض لأي اعتداء كما كشف سابقا في شكاية وضعها لدى المصالح الأمنية بالقنيطرة .