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بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 23:06 عــــاجل.. بعد أسبوع على تسريب الفيديو..تفاصيل وأسرار اعتقال مول الكانيطة بالقنيطرة وهاشنو وقع عند البوليس | حوادث و حقوق
عــــاجل.. بعد أسبوع على تسريب الفيديو..تفاصيل وأسرار اعتقال ''مول الكانيطة'' بالقنيطرة وهاشنو وقع عند البوليس
علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين، من مصدر مطلع ،أن المصالح الأمنية بمنطقة المهدية بالقنيطرة اعتقلت الشاب بطل فيديو ''الكانيطة'' الذي تم تسريبه من قلب غرفة العمليات بمستشفى الادريسي بالقنيطرة.

شــــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين، من مصدر مطلع ،أن المصالح الأمنية بمنطقة المهدية بالقنيطرة اعتقلت الشاب بطل فيديو ''الكانيطة'' الذي تم تسريبه من قلب غرفة العمليات بمستشفى الادريسي بالقنيطرة.

و كشفت مصادرنا،أن الشاب يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في الحراسة النظرية بالمهدية بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثـــها.

و أضافت مصادرنا،أن الشاب و بعد تسريب الفيديو و أصبحت الواقعة قضية لدى الرأي العام،اعترف بأنه لم يتعرض لأي اعتداء كما كشف سابقا في شكاية وضعها لدى المصالح الأمنية بالقنيطرة .

 

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شــــوف تيفي المغرب المهدية كانيط اعتقال الحراسة النظرية

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