عــــاجل.. بعد أسبوع على تسريب الفيديو..تفاصيل وأسرار اعتقال ''مول الكانيطة'' بالقنيطرة وهاشنو وقع عند البوليس ﻿

علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين، من مصدر مطلع ،أن المصالح الأمنية بمنطقة المهدية بالقنيطرة اعتقلت الشاب بطل فيديو ''الكانيطة'' الذي تم تسريبه من قلب غرفة العمليات بمستشفى الادريسي بالقنيطرة.

شــــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' يومه الإثنين، من مصدر مطلع ،أن المصالح الأمنية بمنطقة المهدية بالقنيطرة اعتقلت الشاب بطل فيديو ''الكانيطة'' الذي تم تسريبه من قلب غرفة العمليات بمستشفى الادريسي بالقنيطرة.

و كشفت مصادرنا،أن الشاب يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في الحراسة النظرية بالمهدية بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثـــها.

و أضافت مصادرنا،أن الشاب و بعد تسريب الفيديو و أصبحت الواقعة قضية لدى الرأي العام،اعترف بأنه لم يتعرض لأي اعتداء كما كشف سابقا في شكاية وضعها لدى المصالح الأمنية بالقنيطرة .