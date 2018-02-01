عاجل..النيابة العامة تطالب بعرض المكالمات الهاتفية بين المهداوي والبوعزاتي..وهذا ما قرره القاضي ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء،بأن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من مساء يومه الإثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ظهر يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء،بأن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من مساء يومه الإثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ظهر يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المعتقل الصحافي حميد المهداوي.

وأوضح الموفد بأن ممثل النيابة العامة، وجه العديد من الأسئلة للمهداوي، وطالب القاضي علي الطرشي بعرض المكالمات الهاتفية التي جمعت بين "المهداوي" والمدعو "إبراهيم البوعزاتي".

وأشار الموفد إلى أن المهداوي طالب بعرض المكالمات كاملة، وهو نفس الطلب الذي تقدم به محامياه النقيب محمد زيان ولحبيب حاجي، بالإضافة إلى عرض مكالمة تجمع المعتقل "ربيع "الأبلق والبوعزاتي" و "الأبلق" والمهداوي.