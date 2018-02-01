 وأخيرا فك لغز السيارة الرمادية اللي كتستخدمها عصابة في سرقة الضحايا بالبيضاء ﻿
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وأخيرا فك لغز السيارة الرمادية اللي كتستخدمها عصابة في سرقة الضحايا بالبيضاء

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 22:30 وأخيرا فك لغز السيارة الرمادية اللي كتستخدمها عصابة في سرقة الضحايا بالبيضاء | حوادث و حقوق
وأخيرا فك لغز السيارة الرمادية اللي كتستخدمها عصابة في سرقة الضحايا بالبيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق ، بعد ظهور تدوينة على إحدى الصفحات الفيسبوكية، تحذر المواطنين من سيارة (clio 4) رمادية اللون يقترف مستعملوها السرقات على مستوى كارفور ومرجان بمنطقة أمن

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق ، بعد ظهور تدوينة على إحدى الصفحات الفيسبوكية، تحذر المواطنين من سيارة (clio 4) رمادية اللون يقترف مستعملوها السرقات على مستوى كارفور ومرجان بمنطقة أمن عين الشق، بعد إتمام الأبحاث والتحريات اللازمة حيال السيارة المذكورة من رصدها وتحديد مساراتها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية المذكورة من ترصد وتعقب السيارة موضوع التدوينة، والتي كان قد اقترف مستعملوها سرقة على مستوى شارع 2 مارس، ليتم تعقبها إلى غاية شارع إنزكَان بمنطقة أمن عين الشق، حيث توقفت السيارة لاقتراف سرقة أخرى، وهو ما أدى إلى إيقاف الفاعل في حالة تلبس بالجرم المشهود، كما تم حجز السيارة التي تبين أنها مكتراة، وكذا تم حجز سلاح أبيض بداخلها إضافة إلى بعض المنقولات المتحصلة عن السرقة.

وأكد المصدر ذاته بأن البحث لا يزال ساريا في حق شخصين آخرين مساهمين في اقتراف نفس الأفعال، كما جرى تقديم الموقوف أمام النيابة العامة المختصة التي جرى البحث تحت إشرافها.

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