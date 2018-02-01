سار لساكنة جرادة: خلق 5000 منصب شغل مباشر وإحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الإجراءات المتخذة بمدينة جرادة، تهدف إلى خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر في العديد من القطاعات، ويتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي، وقطاع التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والقطاع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الإجراءات المتخذة بمدينة جرادة، تهدف إلى خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر في العديد من القطاعات، ويتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي، وقطاع التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والقطاع الطاقي والمعدني.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القطاع الفلاحي بمدينة جرادة، سيعرف تعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية مع تخصيص 1000 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الإقليم، مع إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها، مشيرا إلى أن قطاع البنيات التحتية بالعالم القروي وسعيا إلى تقليص الفوارق المجالية بالإقليم، فقد تمت برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروعا في مجالات ( الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء)، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 2018 و 2023.

أما بخصوص قطاع التنمية البشرية، الاقتصادية والاجتماعية، يضيف المصدر ذاته فإنه وإضافة إلى مواكبة المشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة، يروم تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كذلك تزويد الإقليم بالتجهيزات ذات الطابع الاجتماعي (أقسام للتعليم الأولي، ملاعب القرب، قاعات مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالب و الطالبة......)، وإحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب، والعمال المشتغلين في الساندريات وكذا النساء في وضعية صعبة، وذلك بهدف تشجيع إدماجهم في الحياة العملية، ووضع برنامج يتعلق بالمواكبة الاجتماعية لإنجاح المشاريع التي تدخل في إطار البدائل الاقتصادية، وإحداث فريق عمل مختص لدراسة وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها الاقليم بهدف جذب المستثمرين الخواص.

وأكد ذات المصدر أن القطاع الطاقي و المعدني، سيعرف برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة، وتسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية، بالإضافة إلى إطلاق دراسة لتثمين المخلفات المعدنية بالإقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي، وإحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة و المعادن بجرادة.

وكشف ذات المصدر إطلاق برنامج لمعالجة المشاكل البيئية بالإقليم، وتعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم ( عين بني مطهر و توسيت)، و توسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر و تويسيت و إنجاز شبكة التطهير السائل بها، وإنجاز مراكز للطمر والتتمين ( 2019-2023) بلعوينات، وتغطية الرماد الملقى قرب حي الهناء بجرادة مع عملية تشجير المساحة المغطاة، وإنجاز مطرح نهائي لتخزين و طمر الرماد بعيدا عن المدينة، وأخيرا اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية.

ومن جهة أخرى، يشير مصدرنا فقد تقرر إنجاز قنوات لصرف المياه المستعملة بالمحطة الحرارية، وتسريع وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التأهيل الحضري، بالإضافة إلى برمجة وتنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضري لاستهداف الأحياء الناقصة تجهيزا، وإحداث متحف منجمي بجرادة لحفظ ذاكرة الإقليم، وأيضا الاستعانة بفريق للمواكبة لتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعية التي كانت تعرف بعض المشاكل، ويتعلق الأمر على الخصوص بكل من المجزرة البلدية، والمسبح البلدي، والمحطة الطرقية، والحي الصناعي، والسوق الأسبوعي.

وأبرز كذلك المصدر نفسه أن قطاع التكوين، تقرر بخصوصه بناء وتجهيز معهد للتكوين المهني بمدينة عين بني مطهر، وتوسيع مدرسة المعادن بتويسيت؛ بناء وتجهيز داخلية بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بجرادة، وتكوين الشباب في أفق تشغيله في المحطات الحرارية.

واستغل المصدر ذاته الفرصة للإشارة إلى أن القطاع الصحي، سيعرف

دعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة عبر تعيين 3 أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين، العظام والمفاصل و كذا الأمراض التنفسية، وتنظيم قوافل طبية بشكل منتظم، وتوفير سيارتي إسعاف (02) من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجرادة.