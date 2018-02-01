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سار لعمال شركة ''مفاحم المغرب'' بجرادة..هذا ما تقرر بخصوص عقارات الشركة

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 20:14 سار لعمال شركة مفاحم المغرب بجرادة..هذا ما تقرر بخصوص عقارات الشركة | مجتمع
سار لعمال شركة ''مفاحم المغرب'' بجرادة..هذا ما تقرر بخصوص عقارات الشركة
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى استكمال تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بشأن إغلاق شركة ''مفاحم المغرب''، حيث سيتم إنهاء إشكالية مساكن عمال الشركة المذكورة عبر تفويت العقارات لهم.

"شوف تيفي"

 أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى استكمال تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بشأن إغلاق شركة "مفاحم المغرب"، حيث سيتم إنهاء إشكالية مساكن عمال الشركة المذكورة عبر تفويت العقارات لهم.

 وأوضح المصدر ذاته بأنه تقرر رفع الحجز التحفظي على عقارات شركة "مفاحم المغرب" بقيمة 61 مليون درهم لتمكين المعنيين للاستفادة من عملية تفويت 325 منزلا، وتعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير "مفاحم المغرب" من دعم تغطية الأمراض المهنية.

 وأكد ذات المصدر إحداث لجنة للتتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي لحالة 300 شخص مؤقتة تطالب بتعويضات (التعويض الجزافي على الفحم، الرحيل، المغادرة)، وإحداث لجنة للتتبع برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية.

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