 عـــاجل: الخبرة العلمية التي أنجزت على الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء كشفات أنه غالي بزاف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن | بووز

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح

فضيحة..جمع تمويلات غير مشروعة بوزارة الصحة والقضية فيها برلماني من البيجيدي | بوليتيك

فضيحة..جمع تمويلات غير مشروعة بوزارة الصحة والقضية فيها برلماني من البيجيدي

خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء | مجتمع

خطير..سرقة سيارة ومبلغ مالي كبير بالبيضاء

صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا | مجتمع

صادم..بنت بوليسي كتزعم عصابة خطيرة بسلا

خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو الكانيطة من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة | مجتمع

خـــاص..هاكيفاش تم تسريب فيديو ''الكانيطة'' من قلب مستشفى الادريسي بالقنيطــرة+تطورات جديدة

عـــاجل..هاشنو وقع للطاقم الطبي و المُمرضين اللي صورو فيديو الكانيطة في قلب مستشفى الادريسي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عـــاجل..هاشنو وقع للطاقم الطبي و المُمرضين اللي صورو فيديو ''الكانيطة'' في قلب مستشفى الادريسي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

عـــاجل: الخبرة العلمية التي أنجزت على الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء كشفات أنه غالي بزاف

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 19:34 عـــاجل: الخبرة العلمية التي أنجزت على الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء كشفات أنه غالي بزاف | بوليتيك
عـــاجل: الخبرة العلمية التي أنجزت على الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء كشفات أنه غالي بزاف
في إطار مكافحة الجريمة و في جديد الحجز على مخدر الكوكايين بميناء الدارلبيضاء،أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، أن الخبرة العلمية

شـــوف تيفي:

في إطار مكافحة الجريمة و في جديد الحجز على مخدر الكوكايين بميناء الدارلبيضاء،أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، أن الخبرة العلمية التي أنجزت على عينات من مخدر الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء، أوضحت أن نسبة تركيز هذا الصنف من المخدرات بلغت 97 بالمائة، وهو ما يؤشر على ارتفاع كبير في القيمة المالية للشحنات المخدرة المضبوطة.

وحسب مصادرنا، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم مواطن برازيلي، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، علاوة على حجز 541 كيلوغراما من الكوكايين الخام، وخمس سيارات تستخدم في عمليات النقل والتهريب، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب، تواصل تحرياتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن توقيف جميع الأشخاص الذين يشتبه ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الأبحاث القضائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة..جمع تمويلات غير مشروعة بوزارة الصحة والقضية فيها برلماني من البيجيدي | بوليتيك

فضيحة..جمع تمويلات غير مشروعة بوزارة الصحة والقضية فيها برلماني من البيجيدي

عاجل..النيابة العامة تطالب بعرض المكالمات الهاتفية بين المهداوي والبوعزاتي..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..النيابة العامة تطالب بعرض المكالمات الهاتفية بين المهداوي والبوعزاتي..وهذا ما قرره القاضي

سار لساكنة جرادة: خلق 5000 منصب شغل مباشر وإحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب | بوليتيك

سار لساكنة جرادة: خلق 5000 منصب شغل مباشر وإحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب

عــاجل:التحقيق في تصفية شركة فحم بجرادة و سحب 5 رخص لاستغلال الفحم الحجري واتخاذ تدابير آنية لخلق 1000 منصب شغل | بوليتيك

عــاجل:التحقيق في تصفية شركة فحم بجرادة و سحب 5 رخص لاستغلال الفحم الحجري واتخاذ تدابير آنية لخلق 1000 منصب شغل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجميلة ابتسام تسكت تفاجئ عائلة مغربية في عقيقة ابنهم | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

الجميلة ابتسام تسكت تفاجئ عائلة مغربية في عقيقة ابنهم

شاهد الكوبل الذي اختير كاجمل كوبل لسنة 2018.. و الذي اعطى درس ان الحب لايعرف المظاهر | قنوات أخرى

شاهد الكوبل الذي اختير كاجمل كوبل لسنة 2018.. و الذي اعطى درس ان الحب لايعرف المظاهر

أحوال الطقس : 13 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 13 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور | حوادث و حقوق
منذ 3 ساعات

يا ربي السلامة..شاب خرج من الحبس وقتل طليقتو الشابة بفاس+صور

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة سير مميتة تنهي حياة شخص بطريق الموت بين البيضاء والكارة

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن | بووز

بالفيديو.. فتاة تنحدر من مدينة مراكش تحكي قصتها مع الجن

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح | مجتمع

حصري..تفاصيل مثيرة بخصوص ضبط زوجة سوري وعشيقها يمارسان الجنس بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.