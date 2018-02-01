عـــاجل: الخبرة العلمية التي أنجزت على الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء كشفات أنه غالي بزاف ﻿

في إطار مكافحة الجريمة و في جديد الحجز على مخدر الكوكايين بميناء الدارلبيضاء،أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، أن الخبرة العلمية

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في إطار مكافحة الجريمة و في جديد الحجز على مخدر الكوكايين بميناء الدارلبيضاء،أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، أن الخبرة العلمية التي أنجزت على عينات من مخدر الكوكايين المحجوز بميناء الدارالبيضاء، أوضحت أن نسبة تركيز هذا الصنف من المخدرات بلغت 97 بالمائة، وهو ما يؤشر على ارتفاع كبير في القيمة المالية للشحنات المخدرة المضبوطة.

وحسب مصادرنا، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم مواطن برازيلي، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، علاوة على حجز 541 كيلوغراما من الكوكايين الخام، وخمس سيارات تستخدم في عمليات النقل والتهريب، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب، تواصل تحرياتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن توقيف جميع الأشخاص الذين يشتبه ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.