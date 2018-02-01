 عــاجل:التحقيق في تصفية شركة فحم بجرادة و سحب 5 رخص لاستغلال الفحم الحجري واتخاذ تدابير آنية لخلق 1000 منصب شغل ﻿
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عــاجل:التحقيق في تصفية شركة فحم بجرادة و سحب 5 رخص لاستغلال الفحم الحجري واتخاذ تدابير آنية لخلق 1000 منصب شغل

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 19:21 عــاجل:التحقيق في تصفية شركة فحم بجرادة و سحب 5 رخص لاستغلال الفحم الحجري واتخاذ تدابير آنية لخلق 1000 منصب شغل | بوليتيك
عــاجل:التحقيق في تصفية شركة فحم بجرادة و سحب 5 رخص لاستغلال الفحم الحجري واتخاذ تدابير آنية لخلق 1000 منصب شغل
في جديد قطاع استخراج الفحم بمدينة جرادة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القطاعات الوصية و الهيئات المختصة، باشرت التحقيق والتفتيش مع ترتيب الجزاءات طبقا للقوانين و المساطر الجاري بها العمل

"شوف تيفي"

 في جديد قطاع استخراج الفحم بمدينة جرادة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القطاعات الوصية و الهيئات المختصة، باشرت التحقيق والتفتيش مع ترتيب الجزاءات طبقا للقوانين و المساطر الجاري بها العمل، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث تم فتح تحقيق في تصفية شركة "مفاحم المغرب" وعقاراتها، وسحب رخص البحث والاستغلال نتيجة عدم احترام كناش التحملات، بالإضافة إلى السحب الفوري لخمسة (05) رخص استغلال الفحم الحجري، كإجراء أولي، على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.

 وبخصوص البرنامج التنموي الاستعجالي 2018-2020، أكد المصدر ذاته بأن التدابير الآنية المتخذة والرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) و إعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق إشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات الإنتاجية و التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب، مع تيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات و منحهم إمكانية تسويق منتوجهم من الفحم الحجري لفائدة المكتب الوطني للكهرباء؛ و كذا خلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب المذكور في مجالات نقل الفحم و الحراسة و أنشطة المناولة الأخرى و ذلك في إطار المساطر المعمول بها.

 وأشار ذات المصدر بأنه تم اعتماد تجربة فريدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي تيسير المساطر للمستثمرين وحاملي المشاريع بغية خلق فرص للشغل لفائدة الفئات المستهدفة من عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية والشباب حاملي الشواهد و أبناء الإقليم والنساء، وفي هذا السياق، فقد تم تخصيص مكتب في مقر العمالة لاستقبال حاملي المشاريع المدرة للدخل لدراسة مقترحاتهم و مواكبتهم لإنجاز المشاريع ذات جدوى.

‫شوف تيفي

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