تسهيلات لساكنة جرادة بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء ﻿

بعد عقد لقاءات تواصلية، ضمت مسؤولين محليين ومنتخبين وحكوميين، تقرر أمام استحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة جرادة، اعتماد مجموعة

"شوف تيفي"

بعد عقد لقاءات تواصلية، ضمت مسؤولين محليين ومنتخبين وحكوميين، تقرر أمام استحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة جرادة، اعتماد مجموعة من التسهيلات.

وأكد مصدر مطلع أن هذه التسهيلات تشير إلى حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها " وفي حالة تراكم استهلاك أكثر من شهرين ستتم عملية الفوترة باحترام الأشطر الشهرية المعمول بها"، واعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، بالإضافة إلى مراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وتوزيع المصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض (04 مصابيح لكل أسرة معوزة)، والتزام المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وتفاديا لما تسببه الوحدات 1 و 2 و 3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.