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عاجل..والد لاعب الوداد الصغير صاحب صورة السيلفي الشهير مع أولحاج محيح في مركب بنجلون بعدما جراو ليه على ولدو

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 18:36 عاجل..والد لاعب الوداد الصغير صاحب صورة السيلفي الشهير مع أولحاج محيح في مركب بنجلون بعدما جراو ليه على ولدو | سبور
عاجل..والد لاعب الوداد الصغير صاحب صورة السيلفي الشهير مع أولحاج محيح في مركب بنجلون بعدما جراو ليه على ولدو
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن والد لاعب الوداد البيضاوي للفئات الصغرى والذي التقط صورة سيلفي مع لاعب فريق الرجاء البيضاوي محمد أولحاج بعد نهاية الديربي، حل قبل قليل يومه الاثنين، بمركب محمد

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن والد لاعب الوداد البيضاوي للفئات الصغرى والذي التقط صورة سيلفي مع لاعب فريق الرجاء البيضاوي محمد أولحاج بعد نهاية الديربي، حل قبل قليل يومه الاثنين، بمركب محمد بنجلون للاحتجاج على قرار الفريق الأحمر بإبعاد ابنه عن مدرسة الفريق.

وأكد المصدر ذاته بأن والد اللاعب، رفض الطريقة التي أبعد بها ابنه عن الفريق الأحمر، ولهذا حل بمعقل الوداد لكي يعبر عن غضبه واستيائه الشديد.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا موثوقا، كشف لـ "شوف تيفي" أن اللاعب الصغير المطرود من مدرسة فريق الوداد في طريقه للانضمام إلى مدرسة فريق الرجاء البيضاوي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي الفريق الأحمر

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