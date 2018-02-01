عاجل...بعد الديربي: جماهير الوداد هجمات على اللاعب الودادي اسماعيل الحداد بملعب بنجلون وهاشنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جماهير ودادية، هاجمت قبل قليل من يومه الإثنين، لاعب الفريق الأحمر إسماعيل الحداد، وحملته مسؤولية الهزيمة أمام الغريم التقليدي فريق الرجاء البيضاوي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جماهير ودادية، هاجمت قبل قليل من يومه الإثنين، لاعب الفريق الأحمر إسماعيل الحداد، وحملته مسؤولية الهزيمة أمام الغريم التقليدي فريق الرجاء البيضاوي.

وأوضح المصدر ذاته أن جماهير ودادية، حضرت بمعقل الفريق الأحمر مركب محمد بنجلون، وانهالت بالسب والشتم على اللاعب إسماعيل الحداد، وأكدت بأنه ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته مع المنتخب المحلي، وتخاذل خلال مباراة الديربي.

وأضاف ذات المصدر أن إسماعيل الحداد، ومباشرة بعد تعرضه للإهانة، ربط الاتصال بسعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر، وطلب منه توفير الحماية له.