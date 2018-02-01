عاجل.. الصحافة الكاميرونية: المغرب نجح في خطف تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم 2019 ﻿

كشفت تقارير صحفیة كامیرونیة، أن أحمد أحمد رئیس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قام بأول خطوة لسحب تنظیم كأس إفريقیا من الكامیرون ومنحها للمغرب.

"شوف تيفي"

كشفت تقارير صحفیة كامیرونیة، أن أحمد أحمد رئیس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قام بأول خطوة لسحب تنظیم كأس إفريقیا من الكامیرون ومنحها للمغرب.

وأوضحت التقارير ذاتها بأن رئیس "الكاف" قام مع رئیس الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم فوزي لقجع بمعاينة ملعبي مدينة بركان ومدينة فاس، وھذا قبل اتخاذ قرار منح المغرب حق تنظیم كأس إفريقیا 2019

تجدر الإشارة إلى أن "الكاف"، أكد سابقا بأن "الكان" سينظم بالكاميرون في انتظار الكشف عن التقرير النهائي شهر شتنبر المقبل لكن الأمور كلها تصب في صالح المغرب الذي يبدوا أنه مستعد جيدا لاحتضان هذه التظاهرة .