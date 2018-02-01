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طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 17:34 طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء | مجتمع
طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية مع

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية مع تكون صقيع خلال الليل والصباح.

وستتكون كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الأطلسية وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة نوعا ما بمنطقة الغرب والشاوية وشمال المنطقة الشرقية مصحوبة ببعض القطرات المطرية المحتملة.

وسيكون الطقس مستقرا والسماء مغشاة بسحب من الأجواء العليا بالمملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشرقية بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و0 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 0 و05 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 05 و10 درجات بالسهول و سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 16 درجة بباقي الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 05 و 11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية وبمنطقة طنجة واللوكوس والواجهة المتوسطية، ومابين 16 و21 درجة بالسايس وسهول ملوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 21 و 26 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش وبين طرفاية ولكويرة، هائجا بباقي السواحل.

 

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المغرب شوف تيفي الأقاليم الصحراوية الأقاليم الجنوبية طقس بارد

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