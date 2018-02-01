 الرياضي مرة أخرى تخرج عن النص وترسم بنفس الريشة لوحة غير متناسقة عن الواقع الحقوقي للمغرب ﻿
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الرياضي مرة أخرى تخرج عن النص وترسم بنفس الريشة لوحة غير متناسقة عن الواقع الحقوقي للمغرب

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 17:20 الرياضي مرة أخرى تخرج عن النص وترسم بنفس الريشة لوحة غير متناسقة عن الواقع الحقوقي للمغرب | بوليتيك
الرياضي مرة أخرى تخرج عن النص وترسم بنفس الريشة لوحة غير متناسقة عن الواقع الحقوقي للمغرب
رسمت الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي لوحة مزركشة بألوان قاتمة وغير متناسقة عن الواقع الحقوقي ببلادها، في إخراج غير موفق كما هو حال اللوحات التي تتكلف برسمها بعض المنظمات والهيئات الأجنبية، نيابة

شـــوف تيفي:

 رسمت الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي لوحة مزركشة بألوان قاتمة وغير متناسقة عن الواقع الحقوقي ببلادها، في إخراج غير موفق كما هو حال اللوحات التي تتكلف برسمها بعض المنظمات والهيئات الأجنبية، نيابة عن بلدان مناوئة للمغرب، والتي لا تنظر بعين الرضا لمستوى التقدم الذي سجلته بلادنا في المجال الحقوقي، وإن كانت هناك بعض التجاوزات التي قد تحدث في حالات شخصية و محصورة بالطبع.

 الحقوقية اليسارية التي صاغت بيانا باسم عدد من هيآت المجتمع المدني، أكدت فيه بطش السلطات العمومية في حق مناظلي الحركات الإجتماعية السلمية ومطالبها المشروعة داخل العديد من مناطق وأقاليم جهات المملكة، تعلم جيدا أن حملة الإعتقالات التي تحدثت عنها والتي نجمت حسب تعبيرها، عما أسمته "بطشا" و"عنفا" من طرف قوات الأمن في حق "المحتجين السلميين" داخل هذه المناطق، لم تترتب عن تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية كما تدعي، وإنما تمت على إثر انتهاك القانون وممارسة الفوضى من طرف بعض من هؤلاء المهيجين للاحتجاجات وقيامهم بزعزعة الإستقرار والتعدي على ممتلكات الناس وتعطيل وشل حركة النقل والتنقل ومنع المواطنين من مزاولة الشعائر الدينية كما فعل الزفزافي في صلاة يوم الجمعة الشهيرة .

أين يكمن إذن التضييق الذي تتحدث عنه خديجة الرياضي؟ وكيف يمكن المطالبة بإطلاق سراح أشخاص تسببوا في إحداث عاهات مستديمة لرجال أمن وهم يزاولون مهامهم؟ وهل من المعقول أن نضع أشخاصا تخابروا مع أطراف خارجية لزعزعة استقرار المغاربة في خانة من يطالبون بتحسين الأوضاع الإجتماعية لبلادهم؟

يبدو لي أن بيان الرياضي ورفاقها الموقعين عليه، قد خرج عن النص، ربما لسبب لا يعلمه سواهم، ما دامت هناك تمويلات خارجية من جهات أجنبية تتوجه لبعض المنظمات الحقوقية التي تتبنى توجهات معاكسة لمسارات بلدانها، والمغرب بالطبع لا يمكن استثناؤه من سهام هذه الأطراف الخارجية، خصوصا في ظل خروج مثل هذه البلاغات غير المفهومة والمغالطة للرأي العام بمواقف وقرارات مستفزة تدعو لإطلاق سراح مرتكبي جرائم ثابثة على أساس أنها مشروعة، في الوقت الذي تدعو فيه إلى احترام حق التظاهر والإحتجاج، مع أنه في واقع الحال مكفول من طرف الدستور ولم يسبق أن رأينا أشخاصا يعتقلون ويزج بهم في السجون لمجرد أنهم قاموا بتنظيم مسيرة قانونية ومرخص لها أو احتجوا فعلا بطريقة سلمية لمطالب اجتماعية مشروعة...

 

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