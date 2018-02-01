مع موجة البرد: استفادة 51 ألف و 710 عائلة من توزيع مواد غذائية وأغطية بعدد من الأقاليم ﻿

استفادت 51.710 عائلة بعدد من الأقاليم من توزيع المواد الغذائية والأغطية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية والمصالح المعنية من أجل التخفيف من التداعيات السلبية لموجة التساقطات

"شوف تيفي"+"و م ع"

استفادت 51.710 عائلة بعدد من الأقاليم من توزيع المواد الغذائية والأغطية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية والمصالح المعنية من أجل التخفيف من التداعيات السلبية لموجة التساقطات الثلجية الكثيفة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تعرفه بعض مناطق المملكة.

وحسب معطيات لوزارة الداخلية، فقد همت هذه المساعدات ،التي تندرج في إطار تقديم الدعم والمساعدة وفك العزلة ، ساكنة أقاليم الحوز، الحسيمة، بني ملال، أزيلال، بولمان، شفشاون، خنيفرة، إفران، ميدلت، تاوريرت، تارودانت، تازة، تنغير، صفرو، شيشاوة، جرسيف، الراشيدية وورزازات.

وأوردت المعطيات ذاتها أنه في ما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة، فقد استفاد 31.039 شخص من خدمات المستشفيات الميدانية والمتنقلة، من بينهم 22.869 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.170 مستفيد بإقليم ميدلت.

كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية لفائدة سكان المناطق المعنية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية.

أما فيما يتعلق بتتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـ 391 منهن (المقبلات على الولادة) بدور الأمومة والمراكز الصحية.

كما جرى من جهة أخرى ومنذ 29 نونبر الماضي التكفل بـ 7.011 شخص بدون مأوى، حيث تم إيواء 2.108 منهم.

وبخصوص عمليات الإنقاذ والإغاثة بواسطة الطائرات المروحية، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 25 تدخل من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل.

من جانب آخر وعلاقة بالمؤسسات التعليمية، فقد طالت عملية توزيع حطب التدفئة لفائدة هذه المؤسسات، 860 مؤسسة تعليمية استفاد منها ما مجموعه 275.883 تلميذا.

ومن ضمن التدابير الاحترازية والاحتياطية المتخذة في هذا الصدد أيضا، يشار إلى أنه قد تم توقيف الدراسة احترازيا وبشكل مؤقت ب1.377 مؤسسة تعليمية.

وعلى صعيد مختلف، فقد جرى توزيع 5.230 وحدة من الأفران المحسنة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

أما فيما يهم أعلاف المواشي، فقد استفاد لحد الآن 29.380 فلاح من 93.186 قنطار من العلف المدعم، كما تم في هذا الصدد الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم ال 22 المحصية وبكمية تناهز 569.666 قنطار.

وفيما يتعلق بمحور البنيات التحتية، فتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت تعبئة أزيد من 729 آلية لإزاحة الثلوج 533 منها تم توفيرها من طرف العمالات المعنية، حيث جرى منذ بداية الموسم الشتوي الحالي التدخل المتواتر لفتح عدة مقاطع طرقية بـ 109 طريق موزعة على 10 طرق وطنية، و 23 طريق جهوية،و 76 طريق إقليمية على امتداد 5.880 كلم.

أما بالنسبة للطرق غير المصنفة فقد تم التدخل على مستوى 67 مقطع طرقي على امتداد 1.002 كلم، حيث تم فتح 687 كلم، فيما لا زالت الأشغال جارية لغاية الآن بـ 315 كلم.

وفي حصيلة عمليات فك العزلة عن الدواوير المعزولة، التي بلغ عددها خلال الموسم الشتوي الحالي ما مجموعه 526 دوارا من أصل 1.205 دوارا محصيا، فقد مكنت التدخلات المتكررة لفك العزلة عن هذه الدواوير من تقليص هذا الرقم الى 65 دوارا، فيما جرى منذ بداية الموسم الحالي تأمين الولوجية لأزيد من 263 دوارا من أصل 317 صعبة الولوج.

وفيما يتعلق بتدخلات المصالح التقنية المختصة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بمختلف المراكز والتجمعات السكانية، فقد بلغ عددها داخل الأقاليم المعنية 145 تدخلا، تم إصلاح 142 منها، فيما لازالت الأشغال جارية على مستوى ثلاث نقاط (اثنتين بإقليم ميدلت وواحدة بإقليم خنيفرة)، وهي للتوضيح انقطاعات متواترة يتم إصلاحها من طرف المصالح المختصة بتنسيق مع وزارة التجهيز والسلطات المحلية العاملة على فتح الطرق والمسالك المؤدية إلى هذه المنشآت.

أما بخصوص التغطية بشبكة الهاتف، فقد تمت تغطية 1.075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي، فيما جرى تأمين الاتصال بالنسبة للباقي (106) من خلال إمداد السلطات المحلية بهواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية.

وقد شهدت شبكة التغطية الهاتفية، حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، 6.000 انقطاعا تم التدخل لإصلاح 5.990 منها.

وعلى صعيد الرصد الجوي، فقد جرى تعزيز شبكة محطات الرصد الجوي والمراقبة بـ130 محطة إضافية موزعة على الأقاليم المعنية.