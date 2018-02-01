في ظل أزمة الرجاء والصراع مع حسبان: بودريقة يسافر إلى إسبانيا لمتابعة مباراة ريال مدريد وباري سان جيرمان و مؤيدي التغيير كاعيين ﻿

في ظل الأزمة التي يعيشها فريق الرجاء البيضاوي، والصراع القائم بين الرئيس الحالي سعيد حسبان والرئيس القديم والمرشح للرئاسة محمد بودريقة، قرر هذا الأخير السفر إلى إسبانيا لمتابعة المباراة التي

"شوف تيفي"

في ظل الأزمة التي يعيشها فريق الرجاء البيضاوي، والصراع القائم بين الرئيس الحالي سعيد حسبان والرئيس القديم والمرشح للرئاسة محمد بودريقة، قرر هذا الأخير السفر إلى إسبانيا لمتابعة المباراة التي ستجمع بعد غد الأربعاء بين فريقي ريال مدريد وباري سان جيرمان والتي تدخل ضمن منافسات دوري عصبة الأبطال الأوروبية.

وحسب مصدر قريب من البيت الرجاوي فإن قرار بودريقة السفر في الوقت الراهن، أثار غضب واستياء بعض مؤيدي التغيير والذين يأملون في بقائه ليقوم بخطوات تسهم في انتشال "الرجاء العالمي" من الوضعية المادية التي يعيشها.

تجدر الإشارة إلى أن "بودريقة"، تقدم رسميا، الأسبوع الماضي بترشحه لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، الذي يتخبط في مشاكل إدارية ومالية منذ السنة الماضية.