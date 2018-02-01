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رونار يقترب من ضم موهبة الدوري الفرنسي لتمثيل المنتخب المغربي

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 16:51 رونار يقترب من ضم موهبة الدوري الفرنسي لتمثيل المنتخب المغربي | سبور
رونار يقترب من ضم موهبة الدوري الفرنسي لتمثيل المنتخب المغربي
كشفت مجموعة من التقارير الإخبارية على أن أمين باسي لاعب نانسي الفرنسي، اقترب من اختيار المنتخب المغربي للعب في صفوفه، مفضلاً إياه على المنتخب الفرنسي ، بعد تدخل مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار

 "شوف سبور"

 كشفت مجموعة من التقارير الإخبارية على أن أمين باسي لاعب نانسي الفرنسي، اقترب من اختيار المنتخب المغربي للعب في صفوفه، مفضلاً إياه على المنتخب الفرنسي ، بعد تدخل مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار على الخط.

وكان أمين باسي قد أدار ظهره للمنتخب المغربي الأولمبي وقرّر اللعب لمنتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، بعدما مثّل "أسود الأطلس" في وقت سابق.

ومن المرتقب أن يكون أمين باسي متواجدا مع المنتخب الأولمبي تمهيدا لضمه مع المنتخب الأول ، و ذلك في تربص شهر مارس المقبل، لمواجهة صربيا و أوزبكستان، استعدادا لنهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا 2018

ويذكر أن اللاعب الدولي أمين باسي يقدم مستويات مميزة مع نانسي في الليغ 2 حيث شارك في 20 لقاء و سجل 5 أهداف و صنع 6 أهداف .

‫شوف تيفي

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أمين باسي المنتخب المغربي شوف سبور

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