 عاجل..المهداوي يفجرها وسط المحكمة و يكشف عن فضيحة جنسية وقعت بسجن عكاشة ﻿
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عاجل..المهداوي يفجرها وسط المحكمة و يكشف عن فضيحة جنسية وقعت بسجن عكاشة

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 16:47 عاجل..المهداوي يفجرها وسط المحكمة و يكشف عن فضيحة جنسية وقعت بسجن عكاشة | بوليتيك
عاجل..المهداوي يفجرها وسط المحكمة و يكشف عن فضيحة جنسية وقعت بسجن عكاشة
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية ساخنة، بعد أن غادر المعتقل ''حميد

 "شوف تيفي":

 علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية ساخنة، بعد أن غادر المعتقل "حميد المهداوي" القفص الزجاجي وهو يصرخ، مبرزا بأن مدير السجن المحلي عين السبع 1، أخفى وثيقة كان ينوي تقديمها للملك.

 وأوضح الموفد بأن المهداوي، أبرز وهو يصرخ بأن الوثيقة التي أخفاها مدير سجن عكاشة، كان سيكشف من خلالها عن فضيحة جنسية وقعت وسط السجن المذكور.

 وأبرز الموفد بأن النقيب محمد زيان المكلف بالدفاع عن حميد المهداوي، تدخل بعد صراخ موكله وطالبه بالعودة إلى القفص، كاشفا له عن تقدمه بدعوى قضائية ضد مدير المؤسسة السجنية.

 وأشار موفد "شوف تيفي" أن أشغال الجلسة، تعرف في هذه اللحظات مواصلة الاستماع إلى المعتقل "لحبيب لحنودي" والذي اعترف خلال الجلسة الماضية بتلقيه أموال من أجل تسليمها لـ "نبيل أحمجيق" الذراع الأيمن لناصر الزفزافي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حميد المهداوي لحبيب لحنودي الملك محكمة الاستئناف

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