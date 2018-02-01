هذه هي حقيقة فيديو الشاب اللي داير الذهب ﻿

بعد أيام من تداول فيديو، ظهر خلاله شاب مغربي وهو يضع حليا ومجوهرات، خرج هذا الأخير عن صمته وكشف لـ ''شوف تيفي'' عن تفاصيل الفيديو، مشيرا بأن الأمر يتعلق فقط باحتفال خاص بتشييده لمنزله الجديد.

"شوف تيفي"

بعد أيام من تداول فيديو، ظهر خلاله شاب مغربي وهو يضع حليا ومجوهرات، خرج هذا الأخير عن صمته وكشف لـ "شوف تيفي" عن تفاصيل الفيديو، مشيرا بأن الأمر يتعلق فقط باحتفال خاص بتشييده لمنزله الجديد.

وأكد "رضا" في كشفه عن تفاصيل الفيديو بأنه وضع الفيديو بشكل عادي على حسابه بالفيسبوك باعتماد "المباشر"، لكنه تفاجأ بعد ذلك بانتشاره بسرعة لا تصدق بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام نشطاء بوضع تعليق عليه لا أساس له من الصحة.

وأوضح "رضا" بأنه يعمل في الإمارات، وظهوره في الفيديو كان عاديا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه إنسان عادي، نافيا ما تم تداوله بخصوصه خلال تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو.