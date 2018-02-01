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نزار بركة يقود الإصلاح في جريدة العلم بعيدا عن البقالي

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 16:11 نزار بركة يقود الإصلاح في جريدة العلم بعيدا عن البقالي | بوليتيك
نزار بركة يقود الإصلاح في جريدة العلم بعيدا عن البقالي
منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال تعهد نزار بركة بإصلاح الإعلام الحزبي وعلى رأس ذلك جريدة العلم، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وفي لقاءاته مع رموز إعلامية تنتمي لحزب الميزان، حيث

شــــوف تيفي:

 منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال تعهد نزار بركة بإصلاح الإعلام الحزبي وعلى رأس ذلك جريدة العلم، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وفي لقاءاته مع رموز إعلامية تنتمي لحزب الميزان، حيث قام بوضع استراتيجية من أجل النهوض بالإعلام الحزبي وتجويد أدائه، خاصة مع التذمر الكبير للاستقلاليين وللقراء مما باتت تقدمه جريدة العلم من مواد إعلامية لا تغري بالمتابعة ولاتساير تاريخ الصحيفة الحافل، ومع ضعف المقروئية وتراجع المبيعات بشكل مهول...بالتالي فإن القيادة الاستقلالية الجديدة وأمام هذه الوضعية التي وصلت إليها أم الجرائد المغربية، أمسكت زمام المبادرة لإصلاح جريدة العلم وبعيدا عن عبد الله البقالي المدير المسؤول الذي يجمع بين عدة مهام ومسؤوليات..حيث كلف الأمين العام نزار بركة وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية للحزب والمكلف بالتواصل الخارجي، بوضع استبيان على شكل استمارة يتم ملؤها عبر الانترنيت، بهدف معرفة توجهات وآراء قراء جريدة العلم، والقيام بتقييم موضوعي لأداء الجريدة.. وتهدف هذه العملية إلى "الوقوف عند مكامن القوة ومواطن الضعف، من أجل صياغة مشروع جديد لتطوير الجريدة شكلا ومضمونا، وذلك في إطار الإستراتيجية التواصلية الجديدة للحزب، وتنفيذا لمقررات المؤتمر السابع عشر للحزب، وترجمة لمضامين برنامج تحديث حزب الاستقلال 2017-2021" حسب بلاغ حزبي في هذا الصدد.

وقد حرصت اللجنة على مراسلة كل الاستقلاليات والاستقلاليين بغية ملء استمارة في هذا الصدد، والمساهمة بآرائهم وأفكارهم في النهوض بأداء الحزب على المستوى الإعلامي، في إطار عمل تشاركي...

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