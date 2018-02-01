عـــاجل:.زوجة حصلات راجلها مع صاحبتو فماكدو ديال بوزنيقة وهاشنو دارت ليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فضيحة تسببت فيها زوجة يومه الإثنين، بعدما ترصدت زوجها و ضبطته و هو يغادر مطعم ماكدونالدز يومه الإثنين ببوزنيقة رفقة فتاة عشرينية.

شــــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن فضيحة تسببت فيها زوجة يومه الإثنين، بعدما ترصدت زوجها و ضبطته و هو يغادر مطعم ماكدونالدز يومه الإثنين ببوزنيقة رفقة فتاة عشرينية.

وقد لحقت الزوجة على متن سيارتها الزوج الذي غادر رفقة الفتاة على متن سيارته في اتجاه مدينة الدارالبيضاء و أوقفته على الطريق السيار حيث قطعت الطريق لبضع دقائق و توقفت حركة السير.

و قد لاذت الفتاة إلى وجهة غير معلومة بالفرار فيما غادر الزوج على متن سيارته و ترك وراءه زوجته الغاضبة.

و كانت قضية مشابهة هزت الرأي العام المغربي بعدما اتهمت زوجة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بالخيانة الزوجية رفقة زوجها رئيس جماعة لفضالات بالمحمدية أواخر الشهر الماضي.