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بالفيديو..فنان مصري شهير يعتذر للشعب المغربي

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 15:35 بالفيديو..فنان مصري شهير يعتذر للشعب المغربي | ثقافة و فنون
بالفيديو..فنان مصري شهير يعتذر للشعب المغربي
تقدم المطرب عصام كاريكا، بالاعتذار للشعب المغربي، بسبب عنوان أغنيته ''الراجل ده''، وقال إن الأغنية كانت تعبيرًا عن حبه للملك محمد السادس.

"شوف تيفي"

تقدم المطرب عصام كاريكا، بالاعتذار للشعب المغربي، بسبب عنوان أغنيته "الراجل ده"، وقال إن الأغنية كانت تعبيرًا عن حبه للملك محمد السادس.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية، يومه الإثنين، فقد قال كاريكا في مداخلة لبرنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مساء الأحد، "إن الشعب المغربي عزيز على قلبي، وأنا بحبه وعلشان كده عملت الأغنية، ولكن يبدو إن اسم الأغنية لم يعجب الشعب المغربي، ولذلك اعتذرت عنها وحذفتها من إنستغرام».

وأضافت المصادر ذاتها أن كاريكا، أضاف قائلا: "أكرر اعتذاري مرة أخرى لشعب المغرب عن سوء الفهم"، مشيرة إلى أن فنانين من المغرب، عبروا عن غضبهم من الأغنية التي اعتبروها لا ترقى لمكانة الملك محمد السادس.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس كاريكا الأغنية

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