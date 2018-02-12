عـــاجل و بالوثيقة..هذا هو تاريخ الإطاحة بسعيد حسبان من رئاسة الرجاء ﻿

أعلن منخرطو نادي الرجاء البيضاوي، عقد جمع عام استثنائي، من أجل انتخاب رئيس ومكتب جديدين، في 28 من شهر فبراير الجاري ، على الساعة السابعة مساء، بمدينة الدار البيضاء.

''شوف سبور''

أعلن منخرطو نادي الرجاء البيضاوي، عقد جمع عام استثنائي، من أجل انتخاب رئيس ومكتب جديدين، في 28 من شهر فبراير الجاري ، على الساعة السابعة مساء، بمدينة الدار البيضاء.

وحسب بيان اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للفريق، توصلت ''شوف سبور'' بنسخة منه، فإن منخرطي الفريق الأخضر فقد أرسلوا رسالة رئيس الفريق سعيد حسبان من أجل الموافقة على عقد الجمع العام الاستثنائي .

يذكر أن محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي، كان قد تقدم بترشحيه، من أجل العودة للرئاسة من جديد، خلفا لحسبان، إلا أن اللجنة التحضيرية رفضت طلبه و منحته 72 ساعة لإدخال تعديلات جديدة على طلب الترشيح.