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بالفيديو..مسافرون في حافلة عاشوا الرعب بعد مطاردة لأحد عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 14:53 بالفيديو..مسافرون في حافلة عاشوا الرعب بعد مطاردة لأحد عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة | مجتمع
بالفيديو..مسافرون في حافلة عاشوا الرعب بعد مطاردة لأحد عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مسافرون داخل حافلة وهم في حالة هيستيرية، بسبب رفض السائق الاستجابة لأحد عناصر الدرك الملكي طالبه بالتوقف.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مسافرون داخل حافلة وهم في حالة هيستيرية، بسبب رفض السائق الاستجابة لأحد عناصر الدرك الملكي طالبه بالتوقف.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت نهاية الأسبوع الجاري، حيث رفض سائق حافلة لنقل المسافرين التوقف والاستجابة لأوامر أحد عناصر الدرك الملكي بمنطقة مولاي بوسلهام ضواحي القنيطرة، ما جعل مسافرات ومسافرين، يطالبون بالتوقف على الفور.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث حمل العديد منهم المسؤولية للسائق وأيضا للدركي، مؤكدين بأن الواقعة، كادت أن تنتهي بحادث يحصد أرواح المواطنين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المسافرين الدرك الملكي النشطاء المواطنين

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