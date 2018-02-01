شركة النقل العمومي بمكناس تتابع قضائيا سائقا تسبب في إضرام النار بحافلة وكاد أن يتسبب في إزهاق أرواح ركابها ﻿

تسبب سائق إحدى الحافلات صبيحة يوم الإثنين 12 فبراير في اشتعال النيران بحافلة جديدة للنقل الحضري كانت في طريقها بين مدينة مكناس وجماعة الدخيسة مما تسبب في خسائر مادية جسيمة للشركة نتيجة إهماله

''شوف تيفي''

تسبب سائق إحدى الحافلات صبيحة يوم الإثنين 12 فبراير في اشتعال النيران بحافلة جديدة للنقل الحضري كانت في طريقها بين مدينة مكناس وجماعة الدخيسة مما تسبب في خسائر مادية جسيمة للشركة نتيجة إهماله المهني وعدم تقيده بقواعد السياقة التي زودته بها الشركة خلال التكوينات المتعددة التي يتلقاها سائقو الشركة ومن بينهم هذا السائق .

وحسب مصادر ''شــوف تيفي'' فقد كان السائق يسير بسرعة فائقة مع تشغيل كابح الفرامل في ذات الوقت ، الشيء الذي أدى إلى اشتداد احتكاك العجلات وتصاعد حرارتها وبالتالي نشوب ألسنة النيران التي التهمت حافلة جديدة وذلك حسب ما تثبته التسجيلات المتوفرة .

وفـــي هذا الصدد فقد قامت الشركة فور علمها بالحادث بالمتعين حيث تأكدت من عدم وجود أية إصابات بين ركاب الحافلة ومن تم قامت بإيداع شكاية لدى المصالح المختصة قصد متابعة هذا السائق المتهور قضائيا حيث كاد أن يتسبب في إزهاق أرواح الركاب لولا الألطاف الإلهية بالإضافة إلى إلحاقه خسائر فادحة بالشركة التي فقدت حافلة جديدة من أسطولها .

هـــذا وعلى الرغم من استعمال قنينات إطفاء الحريق المتواجدة على متن الحافلة، لم تتمكن هذه الأخيرة من إخماد الحريق لكون خزانات الوقود كانت ممتلئة عن آخرها بما يناهز 200 لتر من الوقود بما أن الحادث حصل في مطلع الصباح ، كما أن تأخر وصول الوقاية المدنية ساهم في احتراق الحافلة بالكامل .