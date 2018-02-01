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تعليمات من الملك إلى الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 14:31 تعليمات من الملك إلى الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك
تعليمات من الملك إلى الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية
بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين،

''شوف تيفي''+''و م ع''

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دارمي كارلوس هومبرتو لواتي من الأوروغواي، المستشار العسكري لدى إدارة عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات بين المسؤولين تركزت على مشاركة القوات المسلحة الملكية في بعثات حفظ السلام تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومساهمتها في جهود إرساء الأمن بإفريقيا.

كما بحث المسؤولان التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات على الأرض. ويقوم الجنرال دارمي كارلوس هومبرتو لواتي بزيارة للمملكة، من 10 إلى 14 فبراير الجاري ، على رأس وفد عسكري مهم.

 

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