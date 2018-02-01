 عـــاجل..استئناف الدراسة في 865 مؤسسة تعليمية بمختلف مناطق المملكة بعد قرار التعليق ﻿
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عـــاجل..استئناف الدراسة في 865 مؤسسة تعليمية بمختلف مناطق المملكة بعد قرار التعليق

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 14:19 عـــاجل..استئناف الدراسة في 865 مؤسسة تعليمية بمختلف مناطق المملكة بعد قرار التعليق | مجتمع
عـــاجل..استئناف الدراسة في 865 مؤسسة تعليمية بمختلف مناطق المملكة بعد قرار التعليق
بعد تعليق الدراسة في حوالي 900 مؤسسة تعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أنه تم استئناف الدراسة بشكل عادي في865 مؤسسة تعليمية،

شـــوف تيفي:

بعد تعليق الدراسة في حوالي 900 مؤسسة تعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أنه تم استئناف الدراسة بشكل عادي في865 مؤسسة تعليمية، وهو ما يشكل أكثر من 95% المؤسسات التعليمية التي كان قد تقرر تعليق الدراسة بها بشكل مؤقت في الأيام القليلة الماضية حماية للتلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدراية من الأخطار الناجمة عن سوء أحوال الطقس والتساقطات الثلجية غير المألوفة التي عرفتها بعض الجهات.

و يأتي هذا القرار حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' بفضل الجهود التي بذلتها السلطات المحلية وكذا مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج ،حيث أكدت الوزارة أن المديريات الإقليمية ستقوم في الأيام القليلة المقبلة ببرمجة تعويض الحصص الزمنية الضائعة وكذا دروس الدعم ضمانا لاستفادة جميع المتعلمات والمتعلمين من الحصص الكاملة المقررة.

و أضاف ذات البلاغ، أنه في ظل المقاربة الاستباقية التي تنهجها الوزارة، فقد كانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قد اتخذت إجراءات احترازية منذ بداية سوء الأحوال الجوية منها: توفير التدفئة داخل الحجرات الدراسية ونوادي الداخليات والأغطية الكافية للتلاميذ الداخليين وتحصين المراقد.

وقد قامت خلايا اليقظة مركزيا وجهويا وإقليميا بالتتبع اليومي لوضعية المؤسسات التعليمية المعنية ورصد انعكاسات التقلبات الجوية استنادا إلى النشرات الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية واتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة التلاميذ وجميع العاملين داخل هذه المؤسسات بتنسيق تام مع السلطات المحلية وكل المتدخلين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تييفي المغرب بلاغ وزارة التعليم التربية

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