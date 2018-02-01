المعــرض الدولي للطاقة الشمسية ما بين 13 و15 فبراير الجاري بمراكش ﻿

يحتضن قصر المؤتمرات بمراكش في الفترة مابين 13 و 15 فبراير الجاري الدورة الثالثة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية (فوتوفولتايكا 2018)، تحت شعار ''نحو تنمية مستدامة بإفريقيا''.

''شـوف تيفي''

يحتضن قصر المؤتمرات بمراكش في الفترة مابين 13 و 15 فبراير الجاري الدورة الثالثة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية (فوتوفولتايكا 2018)، تحت شعار ''نحو تنمية مستدامة بإفريقيا''.

ويشكل هذا المعرض، المنظم برعـــاية الملك محمد السادس، أرضية ملائمة لعقد لقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص من المغرب وخارجه الذين يعملون في مجالات الطاقات المتجددة بصفة عامة والطاقة الشمسية بشكل خاص.

ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة ، المنظمة من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مشاركة أزيد من 700 شخص ضمنهم وزراء في القطاع خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء ومهنيين وخبراء فضلا عن مستثمرين كبار في مجال الطاقات المتجددة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنبــاء.

وسيناقش المشاركون من خلال ورشات محاور تهم ''آفاق تطوير مجال الطاقة الشمسية في العالم خاصة بإفريقيا''،''مكانة الطاقة الشمسية في السياسات العمومية''، '' تمويل مشاريع الطاقة الشمسية بإفريقيا.. تجارب البلدان وآراء المستثمرين الماليين''، و'' تطور تكنولوجيا التخزين والشبكات الذكية، رافعة لتنمية الطاقة الشمسية على نحو أفضل''.

كما سيتميز هذا المعرض بإقامة أروقة خاصة بالمقاولات والشركات المختصة في الطاقات المتجددة ستعرض من خلاله آخر المستجدات العلمية والابتكارات المتعلقة بالطاقات المتجددة.